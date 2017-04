UPDATED: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ನಿತ್ರಾಣರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 12:15 [IST]

English summary

Bollywood senior actor and BJP leader Vinod Khanna expiered on April 27, 2017 in Mumbai. He was suffering from cancer since long back.