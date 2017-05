ಉತ್ತರಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬಸ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ 22 ಬಲಿ

ಇಂದು ಸಂಜೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ನದಿಗೆ 29 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಬಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಜನ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. 8 ಜನರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

A bus carrying 29 people from Uttarkashi to Gangotri falls into river on Tuesday. According to sources, so far 22 bodies have been recovered and 8 other who were injured were admitted to hospital. All were residents of Madhya Pradesh.