ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿ 200 ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಿಸಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಾವೇರುತ್ತಿದೆ. 2017ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕದನದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

There are 200 crorepatis in the fray contesting the Uttarakhand Assembly elections 2017. Uttarakhand would also witness 91 candidates who have declared pending criminal cases against them according to a report by the Association for Democratic Reforms