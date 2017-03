ಚಾಣಕ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

ದೇವತೆಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹರೀಶ್ ರಾವತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಭಗ್ನ

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 18:44 [IST]

English summary

Chanakya's poll forecast for Uttarakhand assembly elections 2017 put the BJP in the driver's seat with 53 seats with an average expected difference of 7 seats.