ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ?

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Uttar Pradesh polls 2017 poll survey: Bharatiya Janata Party has taken the lead with 28 per cent of the voters vouching for it.