ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ ಏಕೆ?

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು ಯಾವುದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಂತೆ.ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬಂದರೂ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಟಾ ಏಕೆ?

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Uttar Pradesh Assembly election results 2017 will be declared on March 11. The Election Commission allowed the publication of any exit polls after 5:30 PM on March 9. But, over the yeas may pollsters failed to predict the UP election result, Know why?