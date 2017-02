ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್, ಅಖಿಲೇಶ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಚಾರ

ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮೀರತ್ ಸಮಾವೇಶ ಹುರುಪು ತುಂಬಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 19:49 [IST]

English summary

Day by day, the heat of assembly election is increasing in Uttar Pradesh. As part of it, in Meerut, a rally was organised in which Congress leader Rahul Gandhi and Chief Minister Akhilesh Yadav participated.