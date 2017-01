ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ: ಹೊರಬಿದ್ದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಚುನಾವಣಾಪೂರ್ವ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 18:22 [IST]

English summary

ABP News and Lokniti CSDS Pre Poll survey predicts, Akhilesh Will Remain UP CM and close fight between SP and BJP.