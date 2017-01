ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಹಮತ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಲಿಸಲಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ-ವಿಎಂಆರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

English summary

The BJP will return to power in Uttar Pradesh with a simple majority, according to a Times Now-VMR survey.