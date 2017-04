ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಭೂಮಿ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೆರಿ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 24, 2017, 19:14 [IST]

English summary

In commemoration of Earth Day 2017, the U.S. Consulate General Chennai has launched “Care, Conserve, Capture,” a video contest for residents of Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Karnataka, and Andaman and Nicobar Islands aged 18 years and above.