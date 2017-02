ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಜೂ. 18ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ(ಐಎಫ್ ಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 10:24 [IST]

English summary

The Union Public Service Commission (UPSC) on Wednesday issued a notification announcing date and procedure for applying for Indian Civil Services Preliminary Examination, 2017.