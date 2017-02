ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಗೊತ್ತು: ಮೋದಿ

ಅಪನಗದೀಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 19:02 [IST]

English summary

In a reply to the allegations of Congress leaders regarding Demonetion, Prime Minister Narendra Modi taunted the former prime minister Dr.Manmohan Singh as, No one knows the art of bathing inside bathroom wearing a raincoat better than Dr Singh. But, this caused the uproar among congress MPs and lead to walkout.