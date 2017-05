ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುರಾಗ್ ತಿವಾರಿ ಸಾವಿನ ಕೇಸ್, ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ ನ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುರಾಗ್‌ ತಿವಾರಿ (36) ಅವರ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ(ಎಸ್ಐಟಿ) ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯಾನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Uttar Pradesh government ordered special investigation team (SIT) to probe the death of Anurag Tiwari. It will submit its report within 72 hours, senior superintendent of police Deepak Kumar told PTI in Lucknow.