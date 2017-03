ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ತೊಳೆದ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Today @CMOfficeUP and @UPGovt deleted tweets it should be archive, if deleted then its against IT policy whats reason and why deleted ?

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 23:51 [IST]

English summary

Seems like the outgoing Samajwadi party led Uttar Pradesh government doesn't want to leave a single trace of its activity on social media. Two official accounts of the Uttar Pradesh government and the Chief Minister's office on twitter were wiped clean of all tweets on Tuesday.