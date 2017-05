'ತಲಾಖ್' ದೂರುಗಳು ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ರವಾನೆ: 'ಯೋಗಿ' ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ.

English summary

As the hearing on triple talaq before a constitution bench is set to conclude on May 18, 2017, the centre has proposed to forward 200 complaints regarding the issue to the Supreme Court of India. At least 200 complaints have been filed by Muslim women in Uttar Pradesh alone.