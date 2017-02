'ಹುಲಿ' ಹೊಡೆಯಲು ಬಡಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿ 'ಬಂದೂಕು' ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಮೋದಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಮಾತಿನ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು, ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 16:18 [IST]

English summary

What led the Prime Minister to make such a heavy duty comment in Uttar pradesh election? Several pollsters say that the statement indicated a clear shift in the BJP's strategy.