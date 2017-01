ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಶಿವಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 191 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ 191 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಿವಪಾಲ್ ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Story first published: Friday, January 20, 2017, 14:16 [IST]

English summary

The Samajwadi Party on Friday released a fresh list of candidates who will contest in 191 constituencies of Uttar Pradesh. The list also includes the name of Shivpal Singh Yadav who is set to contest for the Jaswantnagar assembly constituency.