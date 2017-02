ಯೂ ಟರ್ನ್; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎಸ್ಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಧುಮಕಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಲಾಯಂ

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಜತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಲಾಯಂ ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎಸ್ಪಿ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 13:52 [IST]

English summary

Mulayam Singh Yadav did a u-turn when he announced that he would campaign for the Samajwadi Party-Congress combine during the Uttar Pradesh elections 2017.