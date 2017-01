ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ ಬೀಳದಿರಲು 4 ಕಾರಣ

ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಿಂದ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ....

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 11:27 [IST]

English summary

The Mulsim vote in Uttar Pradesh which is crucial to the prospects of any party are unlikely to vote for the Samajwadi Party thanks to the never ending family feud. The Muslim vote which accounts to 20 per cent of the entire electorate is likely to go to the Bahujan Samaj Party, political observers say.