ಉಪ್ರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 256 ಕೋಟ್ಯಧೀಶರು

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 256 ಮಂದಿ ಕೋಟ್ಯಧೀಶರು. 107 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರು. ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ

Story first published: Friday, February 10, 2017, 9:24 [IST]

The second phase of the Uttar Pradesh Assembly elections 2017 would witness 256 crorepatis and 107 candidates with a criminal background contesting. 719 candidates have been analysed from 92 political parties who will be contesting the second phase of the UP assembly elections on February 15.