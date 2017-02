ಯುಪಿ ಹಣೆಬರಹ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿರುವ 5ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಇಂದು

12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 51 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ 51 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 37, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ತಲಾ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಷ್ಟೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತ್ತು.

It is being termed as the decider phase. On Monday, polling will be held for 51 seats in 12 districts in the fifth phase of the Uttar Pradesh Assembly elections 2017. During the last elections, the Samajwadi Party had won 37 seats in this phase while the Congress, BJP won 5 each and the BSP managed just 3.