ಭಾರತರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮತದಾನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

ನವಾಬರ ನಗರಿ ಲಕ್ನೋ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತ ಐದು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಲಕ್ನೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 141ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ 'ಭಾರತ ರತ್ನ' ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

English summary

Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee is unlikely to cast his vote in the Uttar Pradesh election due to poor health conditions. Voter No. 141 of Lucknow Central constituency was supposed to vote in the third phase of the 2017 election scheduled for Sunday on February 19.