ಸಮಾಜವಾದಿ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 69 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು 826 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.

English summary

Uttar Pradesh polls in the third phase on Sunday. It is a crucial phase of the elections in which the fate of 826 candidates will be decided. The districts which would go to polls are Farrukhabad, Hardoi, Kannauj, Mainpuri, Etawah, Auraiya, Kanpur Dehat, Kanpur, Unnao, Lucknow, Barabanki and Sitapur.