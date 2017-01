ಉಪ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್-ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾರುಬಾರು

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

There is no word on the Congress-Samajwadi party alliance yet but Uttar Pradesh is seeing posters of Dimple Yadav and Priyanka Gandhi Vadra ruling the poll roost.