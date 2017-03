LIVE ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ : ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ನಿಚ್ಚಳ ಬಹುಮತ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಒಲಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 18:04 [IST]

English summary

UP Election Result 2017 Live. Here are the updates for Uttar Pradesh Assembly Election Results 2017