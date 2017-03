ಬಿಜೆಪಿ ದೂರವಿಡಲು 'ಆನೆ-ಸೈಕಲ್' ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ - ಅಖಿಲೇಶ್

ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲು ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಬಿಸಿ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ತಾನು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಜತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೂ ಸಿದ್ದ ಎಂ

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 19:31 [IST]

English summary

With the exit polls not giving the Samajwadi Party the best of chances in Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav has said that he is ready for a tie up with the BSP.