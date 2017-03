ಉ.ಪ್ರ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಾದಾಟ: ಯೋಗಿ, ಮೌರ್ಯ ಬಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಪೈಪೋಟಿ ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.

Supporters of Keshav Prasad Maurya, the chief of the BJP's Uttar Pradesh unit are staging a demonstration demanding that he be made the chief minister. The supporters of Yogi Adityanath, senior BJP leader are also staging a demonstration that he be made the CM.