ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಜೆಪಿಯೊಳಗೇನಿದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಾದಾಟ?

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಸ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

English summary

Is the BJP a divided house when it comes to giving tickets to Muslim candidates in Uttar Pradesh? If statements of union minister Uma Bharati and BJP MP Vinay Katiyar are anything to go by then it very well may be.