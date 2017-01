ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ: ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್..

ಚುನಾವಣೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಮಹಿಳೆಯರ ಓಲೈಕೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 17:17 [IST]

English summary

Women empowerment and women friendly schemes are on the manifesto of every political party for the upcoming assembly elections. But none of that has changed the fact that representation of women candidates cutting across party lines are abysmally low.