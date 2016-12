ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ?

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಘೋಷಣೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 9:23 [IST]

English summary

According to reports, the ruling Samajwadi Party in UP is most likely to collaborate with the Congress and the Rashtriya Lok Dal (RLD) in the upcoming elections. TV channels reported that SP chief Mulayam Singh Yadav most likely that an alliance will be announced in the next 48 hours.