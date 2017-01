ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ: ಅಡ್ವಾಣಿ, ಜೋಷಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಚಾರಕರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಷಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 9:23 [IST]

English summary

BJP veteran L.K. Advani, M M Joshi and MP Varun Gandhi are noticeable absentees from the party list of 34 odd star campaigners for the Uttar Pradesh assembly elections submitted to the Election Commission on Saturday (Jan 21).