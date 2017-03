ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಹಾರಲು ಸಜ್ಜಾಗಲಿ: ಉಮಾ ವಾಕ್ ಪ್ರಹಾರ

ರಾಹುಲ್ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಾನೂ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಗಂಗಾ ಶುದ್ದೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಹಾರಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದಾದರೆ ನಾನು ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಹಾರಲು ಸಿದ್ದ - ಉಮಾ ಭಾರತಿ.

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 13:39 [IST]

English summary

Rahul Gandhi says Ganga has not been cleaned yet. We will show results of phase I works in October 2018. Rahul should accompany me to Banaras, If the work is complete, he should jump into the Ganga. If it's not, I will, Union Minister Uma Bharti.