ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಡೀಲ್: ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕುದುರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಡೀಲ್ ನಡೆಸಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪ.

Written by: Balaraj Tantri

English summary

Union Minister Nitin Gadkari came with suitcases to deal Goa politics: AICC General Secretary Digvijay Singh statement.