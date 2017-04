ಗೂಟದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ, ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ!

ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂಬರುವ ಮೇ 1ರಿಂದ ಕೆಂಪು ದೀಪದ ವಾಹನ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವೇರಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Union Cabinet on Wednesday decided prohibiting the use of red beacons on all vehicles except for certain exempted categories. The only five categories would be allowed to use it are -- President, vice president, prime minister, Chief Justice of India and the speaker of Lok Sabha. The decision comes into effect from May 1, 2017