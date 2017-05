ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

ಖಾಸಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.

English summary

Three out of five Indians are satisfied with PM Narendra Modi’s performance though a majority feels his government is sliding on checking prices, generating jobs and preventing crime, an online poll has found.