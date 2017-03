ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುಸುಗುಟ್ಟಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ 'ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್'

ಕೇರಳ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಎಕೆ ಶಶೀಂದ್ರನ್ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ತುಣುಕೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಡಿಯೋ 'ಫೋನ್ ಸೆಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಶಶೀಂದ್ರನ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

A K Saseendran was the latest in the list of Kerala ministers to fall trap in a sex scandal. A minister in the ruling LDF government had to resign after a channel aired an audio clip of the minister allegedly having phone sex.