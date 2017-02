ಮಲ್ಯ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಟೈಗರ್ ಮೆನನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಮ್ಮತಿ?

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮನವಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದೆಯೆಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

English summary

The United Kingdom has assured India on Tuesday that it would be extraditing Vijay Mallya, during consular dialogue between joint secretary in-charge of the UK in the external affairs ministry with his British counterpart.