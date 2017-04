ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡುವ ಉಡಾನ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ವಲಯಗಳ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 12:55 [IST]

English summary

An Alliance Air ATR-42 aircraft with 15 passengers will take off from Shimla airport on 11.15 am on Thursday heralding the launch of regional connectivity scheme (RCS).