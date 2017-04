ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು 360ಕ್ಕೆ 360

ಐಐಟಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯ್ ಪುರ ಮೂಲದ ಗುಮಾಸ್ತರೊಬ್ಬರ (ಕಾಂಪೌಂಡ್) ಮಗ 360ಕ್ಕೆ 360 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Kalpit Veerval, hailing from Udaipur in Rajasthan, has topped the Joint Entrance Examination-Main with a perfect 100 per cent score.