ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ಕವಾಯಿತು ನಡೆಸಿದ ಯುಎಇ ಸೇನಾ ತುಕಡಿ

ವಿದೇಶಿ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಯೊಂದು ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಪರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ.ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಯೊಂದು ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿತ್ತು.

English summary

UAE contingent of 179 of their soldiers from the army, navy and air force marched past, accompanied by their military band in Republic day pared.