ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸೈಡ್ಲೈನ್: ಅಡ್ವಾಣಿ, ಜೋಷಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಜೋಷಿ, ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

Story first published: Monday, January 30, 2017, 17:40 [IST]

English summary

Two national parties BJP and Congress side lining Senior leaders. LK Advani, Murli Manohar Joshi, Jaswanth Singh etc., sidelined in BJP and now SM Krishna in Congress.