ಕಾಶ್ಮೀರದ ಟ್ರಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಟ್ರಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಆರಂಭವಾದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 10:48 [IST]

Security forces have gunned down two terrorists in an operation at Tral, Jammu and Kashmir. The operation that began at 6 pm on Saturday has ended. One policeman has has been martyred in the encounter. An Army major and a CRPF personnel were also injured in the encounter that broke out on Saturday night.