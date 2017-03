ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಫೋಟ

ಶನಿವಾರದಂದು ಆಗ್ರಾದ ಎರಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಂಟೋನ್ ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯೊಂದರ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 16:16 [IST]

English summary

Two low-intensity blasts were felt in Taj city Agra on Saturday. The area has been cordoned off and senior officers have rushed to the site, police said.