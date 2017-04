ISIS ಅಡಗುದಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್: ಕೇರಳದ ಯುವಕರ ಸಾವು?

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 21 ಯುವಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರೂ ಐಎಸ್ ಐಎಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 14:18 [IST]

English summary

In a massive attack by America on ISIS terror group in Afghanistan on April 13, 2017, kills two kerala youths who were serving for ISIS since few month says sources.