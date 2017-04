ಸೋನು 'ಅಜಾನ್' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಅಜಾನ್ (ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ನಮಾಜು) ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Sonu,we all get a lil noisy here!I live 5 minutes from u,I'm sure u hear item-songs blaring in the name of processions.Had to soundproof!🙉😓 https://t.co/P8NvIQ4m4s

. @sonunigam who himself used to sing bhajan in "Jagrata" whole night now telling Azan is forced religiousness & Gundagardi. Jai Shree Ram.

If only there was a way to rate Sonu Nigam 1 star on Google play store and then uninstall him, we could show him who's boss

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸೋನು ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ God bless Sonu Nigam. I am not Sonu Nigam, yet I wake every morning to a world where Sonu Nigam exists. when will Sonu Nigam stop Sonu Nigam." ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. [ ರಾಧೆ ಮಾಳನ್ನು ಕಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಗಿದ ಸೋನು ]

Story first published: Monday, April 17, 2017, 13:17 [IST]

English summary

There were mixed reactions to the tweets by the singer Sonu Nigams Azaan. A tweet by singer, Sonu Nigam has sent twitterati into a frenzy, he tweeted 'When will this forced religiousness end in India,"