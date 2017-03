‍‍‍XXX ಸ್ಟಾರ್ ಜತೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ 'ಯೋಗಿ' ಹೋಲಿಕೆ

ಗೋರಖ್ ಪುರ್ ದ ಸಂಸದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹೋಲಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹರಿದಾಡತೊಡಗಿವೆ.

Special thanks to Deepika Padukone for supporting #YogiAdityanath in election rallies and thus making him CM. #YOGIFORCM pic.twitter.com/mdtZqgsdBL

I always support artistic freedom but history mustn't be altered. Also Gandhi was killed by Aurangzeb but Taimur destroyed all evidences.

Congratulations Vin Diesel for being selected as CM of UP. JK #YogiAdityanath pic.twitter.com/Nf6phckAWY

English summary

Minutes after Gorakhpur MP Yogi Adityanath was named the BJP's chief minister in Uttar Pradesh, Twitter flooded with posts with memes comparing the Hindu hardliner to Hollywood star Vin Diesel. Soon after the announcement, #YogiAdityanath, #DineshSharma, JaiShreeRam were among the top trends on Twitter.