ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿ ಇವಾಂಕಾ

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 11: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್, ಇದೇ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇವಾಂಕಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಇವಾಂಕಾ ಅವರು ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ

The Summit is a unique opportunity for bringing together entrepreneurs and start ups with global leaders. #GES2017 — Narendra Modi (@narendramodi) August 10, 2017

ಇದೇ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಲೇ, ಇವಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದರು.

Honored to lead the US delegation to #GES2017 in India & meet with Prime Minister Modi & passionate entrepreneurs from around the globe! pic.twitter.com/yVyGGWua2x — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 10, 2017

ಇವಾಂಕಾ ಆಗಮನದ ಕುರಿತಂತೆ ಮೋದಿ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಇವಾಂಕಾ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

.@IvankaTrump will lead the U.S. delegation to India this fall, supporting women’s entrepreneurship globally.#GES2017 @narendramodi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2017

ಅತ್ತ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಇವಾಂಕಾ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

