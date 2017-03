ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Supreme Court on Thursday referred the triple talaq issue to the constitution bench. The hearing in the case will begin on May 11. Attorney General Mukul Rohatgi plea to hear the case before the summer vacation was rejected by the apex court. A five-member bench will be constituted by the top court to hear the matter.