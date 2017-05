ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ?

ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.

English summary

Hit by mounting losses, state-run Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) and Indian Railways are pushing for a partial rollback of the service charges waiver.