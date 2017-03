ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತೊರೆದ ಬೌದ್ಧಗುರು

ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುರಾಗವು ನನ್ನನ್ನು ಆಕೆಯತ್ತ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥಾಯೆ ದೋರ್ಜೆ.

English summary

A senior Tibetan lama at the centre of a long-running row over one of Buddhism's most important titles has abandoned monkhood altogether after marrying a childhood friend in India, his office said Thursday.